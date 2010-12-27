Депутат ЗакСа просит начальника ГУ МВД защитить журналиста "Фонтанки" от наемников

Парламентарий Борис Вишневский написал письмо начальнику ГУ МВД по Петербургу Сергею Умонову с просьбой обеспечить безопасность автора материалов о частной военной компании на "Фонтанке".

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к начальнику Главного управления МВД Северной столицы Сергею Уманову. Парламентарий просит полицию обеспечить безопасность журналиста Дениса Короткова, который опубликовал в интернет-издании "Фонтанка" расследования о частной военной компании Вагнера.

"Прошу Вас незамедлительно принять меры для обеспечения безопасности Дениса Короткова, установить лиц, угрожающих ему, а также лиц, распространивших его персональные данные, и привлечь их к установленной законом ответственности", - передают слова депутата персс-служба партии "ЯБЛОКО".

Ранее "Фонтанка" сообщила, что после серии публикаций об участии ЧВК Вагнера в боевых действиях в Сирии автору материала стали угрожать. Ему сообщили о слежке, а в интернетт выложили личные данные.