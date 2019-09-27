Неизвестный благотворитель выделил на "потеряшку" 50 тысяч рублей.

В пятницу, 27 сентября, стало известно о том, что депутат ЗакСа нашел бесхозную лошадь, которая 2 недели скиталась по Петербургу. Алексей Цивилёв рассказал об этом на своей страничке в "ВКонтакте".

Алексей Цивилёв рассказал о том, что лошадка вернулась к своей хозяйке. "Потеряшка" живет в сильно захламленном гараже вместе с собакой и еще двумя лошадками.

За время этих трёх дней поступило мне и в приемную много звонков, хотели как то помочь пристроить лошадь в частности в Кириши (ферма), центр передержки, были ещё частные звонки, все записано все координаты есть. Лошади занимаются покатушками и попрошайничеством на улице рассказывает депутат

Алексей Цивилёв заявил о намерении вернуться к лошадкам с кормом. Также депутат заявил, что в ближайшее время он займется поисками нового жилья для животных. Отметим, что неизвестный благотворитель выделил на "потеряшку" 50 тысяч рублей. Часть из этих денег потратят на ветеринара.

Ранее мы сообщали о том, что на Площади Конституции заметили кусающуюся лошадь.

Фото и видео: Алексей Цивилёв