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Депутат Володин напомнил, что детей младше 16 лет нельзя высаживать из общественного транспорта
Сегодня, 8:09
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kraratau27

Депутат Володин напомнил, что детей младше 16 лет нельзя высаживать из общественного транспорта

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Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

С сегодняшнего дня кондукторы и водители не могут высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. В случае нарушения нововведения работники транспорта понесут ответственность. Об этом напоминил депутат Вячеслав Володин, сообщили в пресс-службе Госдумы.

25 февраля в Интернете появилась информация, что в Кировской области кондуктор вынудила школьницу покинуть транспорт, потому что у девочки не хватало денег на дорогу. Ребенок оказался на морозе -20 градусов, у него разрядился мобильный телефон. Органы прокуратуры Кировской области проверяют сведения из сети.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Петербурге в праздники изменят график автобусов и троллейбусов.

Фото: Piter.tv

 

Теги: володин, дети, закон, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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