Депутат Володин напомнил, что детей младше 16 лет нельзя высаживать из общественного транспорта

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

С сегодняшнего дня кондукторы и водители не могут высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. В случае нарушения нововведения работники транспорта понесут ответственность. Об этом напоминил депутат Вячеслав Володин, сообщили в пресс-службе Госдумы.

25 февраля в Интернете появилась информация, что в Кировской области кондуктор вынудила школьницу покинуть транспорт, потому что у девочки не хватало денег на дорогу. Ребенок оказался на морозе -20 градусов, у него разрядился мобильный телефон. Органы прокуратуры Кировской области проверяют сведения из сети.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Петербурге в праздники изменят график автобусов и троллейбусов.

Фото: Piter.tv