Дэниэль Вегас рассказал, что осталось за кадром шоу "Большой куш"

Дэниэль Вегас — о конфликте с Идой Галич на "Большом куше".

Участник шоу "Большой куш" на ТНТ Дэниэль Вегас после ухода из проекта рассказал о конфликтах с другими игроками и событиях, которые не попали в эфир. В интервью порталу "Петербург2" он также признался, что хотел бы снова принять участие в реалити, несмотря на уже известный ему результат.

Одной из тем разговора стала ситуация с Идой Галич. После того как на церемонии она решила оставить золотую метку себе, Вегас попытался выяснить, как теперь будет действовать их коалиция. По его словам, он воспринимал Галич как лидера команды и хотел напрямую обсудить дальнейшую стратегию. Однако вопрос прозвучал не так, как он рассчитывал, и вызвал недовольство зрителей и самой Иды.

Вегас признал, что неудачно подобрал слова и понимает, почему они задели Галич. После этого он пытался лично извиниться перед ней: приходил к ней в номер и связывался другими способами. При этом, как утверждает участник, зрители не увидели этих попыток в эфире.

Возвращаясь к проекту спустя несколько месяцев после съёмок, Вегас испытывает ностальгию и с интересом пересматривает выпуски, обращая внимание не только на собственную игру, но и на переживания других участников. Он отметил, что готов вновь пройти через испытания реалити и даже повторить прежние решения, несмотря на понимание их последствий.

Подробнее о том, как Дэниэль Вегас оценивает свой опыт участия в "Большом куше", какие моменты остались за кадром и чем он планирует заниматься дальше, — в полном интервью на портале "Петербург2".

Фото: пресс-служба канала ТНТ