Денежное видео из США: После ДТП трасса была усыпана купюрами

В сети появилось видео, как очевидцы ДТП собирают деньги с проезжей части.

В США произошло ДТП с автомобилем, который перевозил деньги для заведения с игровыми автоматами.

Сообщается, что виновником аварии стал водитель авто перевозившим большую сумму денежных средств. На мокром покрытии водитель не справился с управлением из-за превышения допустимой скорости, врезался в ограждение, а затем столкнулся с другим автомобилем. Серьезно в этом ДТП никто не пострадал, но автомобили получили серьезные механические повреждения, а деньги разлетелись по автодороге.

Купюры номиналом 1, 5 и 10 долларов в огромном количестве лежали на проезжей части. Очевидцы и полиция собирали деньги. Для этого даже перекрыли дорогу. Купюры прилипли к асфальту и не разлетались. Один из полицейских даже попытался смести деньги щеткой, но это не увенчалось успехом.

На сбор денег потребовалось около часа времени.

Видео: YouTube/SanVic