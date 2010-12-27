Золомновых готовы защищать более 40 адвокатов Петербурга

Они хотят помочь коллегам против иска следователя ФСБ.

Более 40 петербургских адвокатов готовы на безвозмездной основе защищать фигурантов расследования, которых обвиняют в оскорблении части следователя ФСБ. На данный момент на каждом судебном заседании будет присутствовать по 10 защитников. Однако, еще большее количество высказались о том, что также хотят представлять интересы коллег по цеху.

Напомним, что Андрея и Михаила Золомновых подозревают в том, что в августе 2018 года во время допроса они оскорбили представителя власти. За подсудимых вступился вице-президент палаты адвокатов Петербурга Юрий Новолодский.

Напомним, что учёные нашли связь онкологических заболеваний и пола человека.

Фото: Piter.tv