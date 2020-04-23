Дело по митингу во Владикавказе передали в центральный аппарат СК

Передача инициирована главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Дело по митингу во Владикавказе передали в центральный аппарат Следственного комитета для дальнейшего расследования. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, передача инициирована главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Он изучить обстоятельства произошедшего и заявил, что в экспертизе нужно использовать видеозаписи. Бастрыкин добавил, что необходимо установить всех участников митинга и оценить степень противоправности их действий.

Ранее Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе оперного певца Чельдиева. Срок заключения под стражу — два месяца.