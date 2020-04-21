Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе оперного певца Чельдиева

Срок заключения под стражу — два месяца.

Ленинский суд Владикавказа арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе оперного певца Вадима Чельдиева. Срок заключения под стражу — два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Артиста подозревают в применении насилия в отношении представителя власти и распространении недостоверной информации об эпидемиологической обстановки в Северной Осетии. Также Чельдиев призывал к массовым беспорядкам.

Суд учёл, что предполагаемое насилие в отношении представителя власти произошло после первого преступления — распространения ложной информации из-за коронавируса.

Ранее во Владикавказе граждане вышли митинг против самоизоляции. В протестных акциях участвовало несколько сотен человек — они были недовольны действиями местных властей во время эпидемии коронавируса.

Видео: Twitter/Kirilenko_a