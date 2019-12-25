Дело блогера Ремесло о фейках про армию поступило в суд Приморского района

Петербургский суд зарегистрировал уголовное дело против интернет-публициста.

В производство Приморского районного суда Санкт‑Петербурга передано уголовное дело в отношении блогера Ильи Ремесло. Информацию о регистрации материалов подтвердила руководитель объединённой пресс‑службы судов города Дарья Лебедева. Фигуранту инкриминируется публичное распространение заведомо ложных сведений о действиях Вооружённых сил Российской Федерации – квалификация по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, пишет ТАСС.

Сам блогер свою причастность к инкриминируемому деянию отрицает. Защиту осущесвляет адвокат Сергей Бадамшин, который уже получил для изучения обвинительное заключение.

Мера пресечения была избрана ещё 17 июля Басманным судом Москвы – Ремесло заключили под стражу. Спустя месяц, 26 августа, Московский городской суд рассмотрел жалобу защиты и оставил решение о содержании под стражей без изменения – заседание проходило в закрытом режиме. В настоящий момент дело готовится к судебному разбирательству по существу.

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Фото: Piter.TV