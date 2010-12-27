Делегация Выборгского района посетила саммит городов-побратимов в Китае

В числе прочих тем на мероприятии обсуждалось сотрудничество Выборга, Лаппенранты и Сюйчжоу.

Выборгский район Ленинградской области развивает международные связи и отношения с городами-побратимами. В частности, в ближайшее время может быть опробован формат трехстороннего интернационального сотрудничества в формате "Выборг - Лаппеенранта - Сюйчжоу". Об этом сообщает пресс-служба Администрации МО "Выборгский район" со ссылкой на итоги международного саммита городов-побратимов и партнеров в Сюйчжоу.

Мероприятие проходило в КНР в период с 23 по 28 апреля, он собрал экспертов из Бразилии, Китая, Финляндии и России. Все это время на площадках саммита работали представители Выборгского района. Форум посетили глава муниципального образования Дмитрий Никулин, руководитель администрации Геннадий Орлов, и.о. председателя комитета по внутренней политике и международным связям Владимир Васильев, глава Советского городского поселения Андрей Некрасов, его коллега из Каменногорского городского поселения Наталья Михайлова и глава Высоцкого городского поселения Евгений Шестаков. Одной из ключевых тем для переговоров стали новые форматы сотрудничества между городами.

Наших китайских партнеров заинтересовала возможность сотрудничества в сфере туризма с российским Выборгом и финляндской Лаппеенрантой, учитывая, что эти города находятся рядом. Кстати, в прошлом году мы отметили 30-летие подписания Соглашения о сотрудничестве между Выборгом и Лаппеенрантой. Уверен, что и с китайским Сюйчжоу нас тоже будут связывать такие же долгие и плодотворные отношения. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

На данный момент делегация Выборгского района вернулась домой с полей саммита. По итогам мероприятия представители администрации пригласили партнеров из Китая и Финляндии на празднование 91-й годовщины существования Ленинградской области.

Для справки:

Выборгский район сотрудничает с Сюйчжоу с 2015 года, это самый молодой город-партнер для нашего муниципального образования. Старт отношениям положил официальный визит делегации из членов администрации китайского города, а также подписание официального протокола встречи. Вслед за этим с ответным визитом новых друзей посетил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

Фото: официальный сайт МО "Выборгский район"