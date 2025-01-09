Дела о взятках сотрудников "Водоканала" ушло в петербургский суд

Следователи завершили работу над громким делом о коррупции в петербургском предприятии.

Главное следственное управление СК по Петербургу передало в суд материалы уголовных дел, фигурантами которых выступают трое работников "Водоканала". Им вменяется систематическое получение незаконных денежных вознаграждений.

Согласно материалам следствия, в 2021 году старший специалист организовал преступный механизм, вовлек в него двух подчиненных инженеров. Злоумышленники регулярно получали мзду от различных организаций, подключенных к сетям водоснабжения. За деньги они закрывали глаза на нарушения условий договоров и факты неучтенного потребления ресурса, а также ускоряли процедуры согласования документации.

По данным правоохранителей, суммы транзакций колебались от 50 до 500 тысяч рублей. В прошлом году в суд уже направили девять дел в отношении взяткодателей и их посредников. Нынешним обвиняемым инкриминируют 13 коррупционных эпизодов. В ведомстве подчеркнули, что проведен исчерпывающий комплекс экспертиз и следственных действий, полностью подтверждающий вину указанных лиц. Доказательная база признана достаточной, поэтому дела с утвержденными заключениями направлены для рассмотрения по существу.

