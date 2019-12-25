Петербургский пенсионер забрал из детского сада не свою внучку

Остаётся загадкой, каким образом сотрудники садика могли отпустить ребёнка не в сопровождении законного представителя.

Дедушка из Петербурга по невнимательности забрал из детского садика чужого ребёнка. Как сообщила "Фонтанка", на поиски исчезнувшей шестилетней девочки бросились полицейские и наряды городской госавтоинспекции.

Инцидент произошёл в Невском районе. Пожилой мужчина пришёл в учреждение дошкольного образования на улице Крыленко, чтобы забрать внучку, однако не смог правильно опознать другую девочку, не привёл её домой.

Сейчас всё встало на свои места, дети были возвращены родителям. Оперативники выясняют обстоятельства произошедшего: в частности, остаётся загадкой, каким образом сотрудники садика могли отпустить ребёнка не в сопровождении законного представителя. Коме того, странно, что сама девочка беспрекословно последовала за незнакомцем.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка обвиняет врачей в удалении почек её дочери.

Фото: Unsplash (Loume Visser)