Дед Мороз на байке проехал по центру Петербурга

Дед Мороз во главе колонны мотоциклов проехал по центральным улицам города и поприветствовал жителей Петербурга. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
В час колонна стартовала от Лиговского проспекта, 289, потом проехала по Московскому проспекту, Садовой улице, площади Островского, Невскому проспекту и вернулась в первоначальную точку.
На Невском проспекте возле Екатерининского сада Дед Мороз со Снегурочкой поздравили прохожих и раздали подарки детям. Все желающие смогли сфотографироваться на мотоциклах с новогодними персонажами.
В Петербурге Дед Мороз развозит на автобусе горожан.
Фото и видео: Piter.tv
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