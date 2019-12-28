Дед Мороз на байке проехал по центру Петербурга

На Невском проспекте возле Екатерининского сада Дед Мороз со Снегурочкой поздравили прохожих и раздали подарки детям.

Дед Мороз во главе колонны мотоциклов проехал по центральным улицам города и поприветствовал жителей Петербурга. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

В час колонна стартовала от Лиговского проспекта, 289, потом проехала по Московскому проспекту, Садовой улице, площади Островского, Невскому проспекту и вернулась в первоначальную точку.

На Невском проспекте возле Екатерининского сада Дед Мороз со Снегурочкой поздравили прохожих и раздали подарки детям. Все желающие смогли сфотографироваться на мотоциклах с новогодними персонажами.

В Петербурге Дед Мороз развозит на автобусе горожан.

Фото и видео: Piter.tv