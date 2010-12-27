Петростат: смертность в Ленобласти в два раза превышает рождаемость

При этом наблюдается рост численности населения.

По данным Петростата, за январь-июль 2018 года в Лененградской области смертность превысила рождаемость почти в два раза. За рассчетный период в ЛО родилось почти 7 тысяч человек, в то время как умерло чуть более 12 тысяч.

Население области увеличилось чуть более чем на 10 тысяч граждан в связи с притоком мигрантов из других регионов России и теперь составляет 1,8 миллиона человек.

В Петербурге разница между смертностью и рождаемостью не так значительна: в городе на Ниве родилось на 348 человека меньше, чем скончалось. Население самого города увеличилось за счет внешней миграции на 13,3 тысяч.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти и Петербурге выросла смертность в медучреждениях