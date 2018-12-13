Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в "Зените"

По окончании сезона игрок покинет "Рома", за которую выступает с 2002 года.

Хавбек и капитан футбольного клуба "Ромы" Даниэле Де Росси может перейти в "Зенит". Об этом сообщает издание Calciomercatonews.

По информации СМИ, 35-летний полузащитник может переехать в Петербург благодаря хорошим отношениям с хавбеком Клаудио Маркизио. Также знаменитый итальянец рассматривает предложения аргентинского "Бока Хуниорс" или команды из американской футбольной лиги MLS.

Напомним, что ранее стало известно, что Де Росси покинет "Рому" по окончании сезона. Полузащитник, наряду с Франческо Тотти, был одним из символов римской команды, за которую он выступает с 2002 год. В составе "волков" он выиграл два Кубка Италии и Суперкубок страны. В 2006 вместе со сборной Италии Даниэле выиграл золотые медали чемпионата мира.

Ранее о желании вернуться в структуру "Зенита" заявил бельгискйи защитник Николас Ломбертс.

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