Дайнеко объяснила, почему разочаровалась в шоу "Маска"

По словам певицы, со стороны авторов проекта к разным героям было разное отношение.

Певица Виктория Дайнеко объяснила, почему разочаровалась в телешоу "Маска", где она была участницей. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

По словам Дайнеко, она разочаровалась в проекте не из-за того, что ушла оттуда. Певица подчеркнула, что со стороны авторов "Маски" к разным героям было разное отношение. Она также отметила, что не любит выносить сор из избы, но ее очень задевало, что для ее героя Феникса ставили однотипные номера.

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Видео: YouTube / FAMETIME TV