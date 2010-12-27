Дачу принца Ольденбургского продали на торгах за 135 миллионов

Трехэтажное здание было построено в 1831-1833 годах.

В Петербурге продали на торгах дачу племянника императора Николая I, принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Здание находится на набережной Малой Невки. Итоговая цена конкурса составила 135 млн рублей без учета НДС, сообщило ТАСС.

Победителем торгов стало АО "Легион". Новый собственник обязуется соблюдать охранные обязательства и сделать проект реставрации основного здания, которое является объектом культурного наследия. Согласно отчёту "ДОМ.РФ", объект находится в неудовлетворительном состоянии и ему требуется ремонт.

Дача Ольденбургского, также известная как дача Долгорукова была построена в 1831-1833 годах архитектором С.Л.Шустовым. Дом на Каменном острове представляет памятник деревянной архитектуры эпохи русского классицизма.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что историческое здание на Мойке продадут на аукционе в декабре.

Фото: Википедия