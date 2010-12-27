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ДТП в центре города: автобус с пассажирами столкнулся с черным "Мерседесом"
Сегодня, 19:23
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IRINA_CHALKINA
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ДТП в центре города: автобус с пассажирами столкнулся с черным "Мерседесом"

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Во время столкновения никто не пострадал.

Вечером 22 августа, на пересечении большой Морской и Почтамтского переулка автобус  пассажирами столкнулся с черным "Мерседесом". По словам очевидцев, никто не пострадал. 

автобус выруливал на соседнюю полосу, а Мерс, наверное, затормозил перед ПП

сообщает автовладелец

На снимках видно, что сильных повреждений у машин нет. Однако пассажиры автобуса сообщают, что из-за аварии им пришлось добираться до ближайшей остановки пешком. 

Ранее мы сообщали о том, что на Ленинском проспекте водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

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Теги: автобус столкнулся с мерседесом , дтп и чп , центр города дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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