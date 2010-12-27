ДТП в центре города: автобус с пассажирами столкнулся с черным "Мерседесом"

Во время столкновения никто не пострадал.

Вечером 22 августа, на пересечении большой Морской и Почтамтского переулка автобус пассажирами столкнулся с черным "Мерседесом". По словам очевидцев, никто не пострадал.

автобус выруливал на соседнюю полосу, а Мерс, наверное, затормозил перед ПП сообщает автовладелец

На снимках видно, что сильных повреждений у машин нет. Однако пассажиры автобуса сообщают, что из-за аварии им пришлось добираться до ближайшей остановки пешком.

Ранее мы сообщали о том, что на Ленинском проспекте водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК