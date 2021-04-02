Оба водители не пострадали, они смогли выйти из машины.

Сотрудник МЧС попал в ДТП в Колпино. Момент столкновения с другим автомобилем попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел днем 2-го апреля. В результате столкновения на перекрестке авто разлетелись в разные стороны и врезались в светофоры. По предварительным данным, никто не пострадал. На кадрах видно, как водители вышли из машины. Мужчина, управлявший белым авто, был одет в форму. Вторая машина принадлежит компании, занимающейся оценкой имущества.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд рассмотрит дело о ДТП с большегрузом на улице Калинина, в котором погибли два человека. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Автолюбители Колпино