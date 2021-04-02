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Сотрудник МЧС попал в ДТП в Колпино

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Оба водители не пострадали, они смогли выйти из машины.

Сотрудник МЧС попал в ДТП в Колпино. Момент столкновения с другим автомобилем попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел днем 2-го апреля. В результате столкновения на перекрестке авто разлетелись в разные стороны и врезались в светофоры. По предварительным данным, никто не пострадал. На кадрах видно, как водители вышли из машины. Мужчина, управлявший белым авто, был одет в форму. Вторая машина принадлежит компании, занимающейся оценкой имущества.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд рассмотрит дело о ДТП с большегрузом на улице Калинина, в котором погибли два человека. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Автолюбители Колпино 

Теги: дтп, дтп на перекрестке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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