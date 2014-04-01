Суд рассмотрит дело о ДТП с большегрузом на улице Калинина, в котором погибли два человека

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские завершили расследование дела о ДТП на улице Калинина, в котором 7 октября 2020 года погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Большегруз с полуприцепом "Рено Магнум" влетел в легковой автомобиль "Фольксваген Джетта". Водитель грузового авто ехал с высокой скоростью, его занесло, и прицеп ударил по легковушке. В результате столкновения 34-летняя пассажирка погибла на месте, 31-летний водитель скончался в больнице спустя несколько дней.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, он не оказал никакой помощи пострадавшим. Полицейские обнаружили грузовой автомобиль на Шотландской улице, после чего удалось задержать и самого подозреваемого. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии мужчина был пьян.

Водителю "Рено" предъявили обвинение за нарушение правил ПДД. Материалы уголовного дела направили в Кировский районный суд.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти