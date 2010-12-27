В ДТП на трассе "Нарва" пострадали два человека

Водитель легковушки не уступил дорогу автобусу.

В Кингисеппском районе Ленобласти автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие. Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области рассказала о подробностях инцидента.

По предварительной информации, авария произошла 16 октября в 16:50 на автодороге "Нарва". Столкновение произошло из-за того, что водитель Деу 1948-го года рождения не предоставил преимущество автобусу ГАЗ. За рулем автобуса находился мужчина 1965-го года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и пассажирка ГАЗ, их госпитализировали. Состояние пострадавших на данный момент уточняется.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД фура перекрыла проезжую часть.

Фото: pixabay.com