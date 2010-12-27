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В ДТП на трассе "Нарва" пострадали два человека
Сегодня, 19:20
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В ДТП на трассе "Нарва" пострадали два человека

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Водитель легковушки не уступил дорогу автобусу.

В Кингисеппском районе Ленобласти автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие. Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области рассказала о подробностях инцидента.

По предварительной информации, авария произошла 16 октября в 16:50 на автодороге "Нарва". Столкновение произошло из-за того, что водитель Деу 1948-го года рождения не предоставил преимущество автобусу ГАЗ. За рулем автобуса находился мужчина 1965-го года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и пассажирка ГАЗ, их госпитализировали. Состояние пострадавших на данный момент уточняется. 

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД фура перекрыла проезжую часть

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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