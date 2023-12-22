ДТП н КАД перекрыло съезд на трассу "Кола"

В результате аварии перекрыты первая и вторая полосы дороги, что вызвало пробки утром.

Во вторник, 19 марта, на 52-м км внешнего кольца Санкт-Петербурга возникли сложности с проездом из-за аварии. Информацию об инциденте передают очевидцы в соцсетях.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло около 8:00 утра на трассе при движении в одном направлении. К счастью, никто не пострадал. В результате аварии перекрыты первая и вторая полосы дороги, что вызвало пробки утром.

На данный момент сервис "Яндекс.Карты" информирует о свободном движении на указанном участке. Пробка образовалась на КАД в районе Вантового моста, где в прошлые выходные начались ремонтные работы по деформационному шву. Очередь из автомобилей протянулась на 6,2 км.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург