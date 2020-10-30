ДТП на перекрестке Лифляндской и набережной Обводного канала попало на видео

Легковой автомобиль грубо "подкатил" к пешеходу и врезался в дом.

Вечером в пятницу, 30 октября, у дома №156 на набережной Обводного канала в центре Петербурга произошла авария, в результате которой был сбит пешеход. Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно заметить, как легковушку подрезает автомобиль такси. После этого машина вылетела на тротуар, сбила пешехода и врезалась в дом. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что из-за горящего матраса в коммуналке на Марата эвакуировали 7 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Piter.tv