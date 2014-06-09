Петербург стал вторым в рейтинге российских регионов по числу ДТП с самокатчиками

Средняя компенсация пострадавшему застрахованному лицу при падении с самоката составила 23,6 тысячи рублей.

Ростовская область и Петербург стали самыми неблагополучными регионами по количеству несчастных случаев с участием самокатчиков в 2025 году, тогда как случаи травматизма среди велосипедистов преобладают в Ростовской области и Краснодарском крае, свидетельствуют данные аналитики экосистемы "Контур" и страхового дома ВСК.

Чаще всего инциденты с велосипедистами фиксируются в Ростовской области (26% от общего числа аварий), Краснодарском крае (10%) и ряде других субъектов федерации, таких как Татарстан, Пермский край, Курганская и Нижегородская области (каждый регион демонстрирует долю в 7%). Что касается самокатчиков, наибольшее число ДТП зафиксировано в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге (по 25%).

Ни одно происшествие с участием самокатов не повлекло серьезных повреждений, которые потребовали бы стационарного лечения. Средняя компенсация пострадавшему застрахованному лицу при падении с самоката составила 23,6 тысячи рублей. В случаях с велосипедистами медицинская помощь оказалась необходимой лишь в 7% ситуаций, остальные 93% обошлись без вмешательства врачей. Среднюю выплату по страховке составили 9,4 тысячи рублей.

Анализируя динамику покупок на главных торговых площадках, выяснилось, что с марта по сентябрь 2025 года россияне купили более 700,5 тысячи самокатов (это на 30% больше, чем годом ранее), потратив на покупку 2,5 млрд рублей. Средняя стоимость самоката снизилась до 3720 рублей. Продажи велосипедов выросли в 2,5 раза и достигли отметки в 223,6 тысячи штук стоимостью 3,2 млрд рублей, причем наиболее популярным оказался товар ценой около 13 923 руб.

Электросамокатами тоже заинтересовались сильнее: с начала весенних месяцев и до сентября их приобрели более 30,5 тысячи единиц, что превышает уровень прошлого сезона втрое. Тем не менее, объем продаж электротранспорта пока значительно уступает популярности традиционных велосипедов и простых самокатов.

Фото: Piter.TV