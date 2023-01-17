На Типанова столкнулись мотоцикл и легковушка. Байкер получил перелом ключицы

Ночью 26 сентября на улице Типанова произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. По данным издания очевидцев, мотоциклист получил перелом ключицы.
Столкновение транспортных средств произошло на проезжей части при выполнении поворота. Пострадавшего байкера доставили в медицинское учреждение: мужчина также испытывал болевые ощущения в левой ноге.
Место происшествия осмотрели сотрудники ДПС.
Ранее мы сообщили о том, что в ДТП возле сквера Галины Старовойтовой кроссовер влетел в ограждение, пострадал пешеход. Все детали и обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП (Без Имени)
