На Типанова столкнулись мотоцикл и легковушка. Байкер получил перелом ключицы

Ночью 26 сентября на улице Типанова произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. По данным издания очевидцев, мотоциклист получил перелом ключицы.

Столкновение транспортных средств произошло на проезжей части при выполнении поворота. Пострадавшего байкера доставили в медицинское учреждение: мужчина также испытывал болевые ощущения в левой ноге.

Место происшествия осмотрели сотрудники ДПС.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП (Без Имени)