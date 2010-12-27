Каршеринг вылетел на перекресток Парашютной и Сизова на "красный" свет

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 10 ноября на северо-западе Петербурга произошло ДТП, одним из участников стало каршеринговое авто. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы.

Две легковушки столкнулись на пересечении Парашютной улицы и улицы Сизова. Свидетель написал о том, что водитель каршеринга не затормозил на красный свет. Также от виновника ДТП пахнет алкоголем, сказал автор поста.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на пересечении Луначарского и Культуры перевернулась машина. Кроме того, машина вылетела на тротуар и снесла светофор.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"