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Каршеринг вылетел на перекресток Парашютной и Сизова на "красный" свет
Сегодня, 22:18
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nadezhda_sib

Каршеринг вылетел на перекресток Парашютной и Сизова на "красный" свет

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Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 10 ноября на северо-западе Петербурга произошло ДТП, одним из участников стало каршеринговое авто. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы.

Две легковушки столкнулись на пересечении Парашютной улицы и улицы Сизова. Свидетель написал о том, что водитель каршеринга не затормозил на красный свет. Также от виновника ДТП пахнет алкоголем, сказал автор поста. 

О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на пересечении Луначарского и Культуры перевернулась машина. Кроме того, машина вылетела на тротуар и снесла светофор. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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