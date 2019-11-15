Видео: разбитое каршеринговое авто осталось посреди дороги после ДТП в Невском районе

В Петербурге произошло очередной ДТП с участием каршеринга. Две машины не поделили дорогу вечером 15 ноября. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял последствия аварии на видео.
Инцидент случился на перекрестке улицы Подвойского и проспекта Большевиков. Вторым участником аварии стал "Мерседес". На месте работали сотрудники МЧС, "скорой помощи" и правоохранители. Информации о пострадавших не поступало.
Авто уехало с места происшествия, а разбитая каршеринговая машина так и осталась стоять в одиночестве посреди перекрестка.
Ранее Piter.TV опубликовал момент ДТП в центре Петербурга, оно произошло на пересечении Моховой и Пестеля.
Видео: Piter.TV
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