Момент ДТП на пересечении Пестеля и Моховой попал на видео

Инцидент произошел вечером в пятницу.

Вечером 15 ноября в центре Петербурга столкнулись две легковушки. Видео с момента аварии попало в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел в 17-м часу вечера на пересечении улицы Пестеля и Моховой. Водитель а/м "Форд" вылетел на перекресток и не уступил дорогу "Киа", после чего произошло ДТП.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших, транспортные средства не помешали движению других автомобилей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что приезд Медведева заблокировал для автомобилистов проезд по МО "Коломна".

Видео: Piter.TV