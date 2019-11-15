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Момент ДТП на пересечении Пестеля и Моховой попал на видео

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Инцидент произошел вечером в пятницу.

Вечером 15 ноября в центре Петербурга столкнулись две легковушки. Видео с момента аварии попало в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел в 17-м часу вечера на пересечении улицы Пестеля и Моховой. Водитель а/м "Форд" вылетел на перекресток и не уступил дорогу "Киа", после чего произошло ДТП. 

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших, транспортные средства не помешали движению других автомобилей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что приезд Медведева заблокировал для автомобилистов проезд по МО "Коломна". 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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