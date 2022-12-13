Автовоз влетел в автобус на Московском шоссе

Из-за ДТП на участке дороги образовалась пробка в сторону города длиной почти 4 км.

В пятницу, 17 марта, на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга случилось серьёзное ДТП. На трассе у пересечения с Курьерским проездом автовоз столкнула с пассажирским лазурным автобусом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как отметили в пресс-службе "Пассажиравтотранса", водитель больегруза врезался в задний борт автобуса при подъезде к остановке "Курьерский проезд".

Свидетели произошедшего заметили на месте ДТП 3 реанимационных автомобиля. Данные о пострадавших уточняются. Авария спровоцировала огромную пробку на Московском шоссе в сторону города: машины стоят в заторе протяжённостью более 3,5 км.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Киевском шоссе погибли 2 водителя.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Юра Зыков)