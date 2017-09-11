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Asyaromanenkova
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Огромную пробку КАД из-за ДТП с автобусом сняли на видео с вертолета

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В северной части кольцевой автодороги произошло серьезное ДТП с участием автобуса, эвакуатора и двух легковых машин. Затор растянулся на несколько километров.

Перед съездом на проспект Культуры с кольцевой автодороги произошло массовое ДТП. Столкнулись автобус, Газель и легковушка. Есть еще один участник аварии – автомобиль, зафиксированный на эвакуаторе. Подробностей аварии не известно.

На одном из фото с места события люди стоят вокруг человека, который сидит на дороге. Возможно, это пострадавший. Хотя данных об этом пока нет.

Огромную пробку КАД из-за ДТП с автобусом сняли на видео с вертолета

Пробка на внутреннем кольце между тем достигла 7,4 километра. Она тянется от проспекта Энгельса до Токсовского шоссе. Машинам трудно проехать место аварии, так как перекрыты все полосы движения. Также ситуацию осложняют несколько других ДТП.

Огромную пробку КАД из-за ДТП с автобусом сняли на видео с вертолета

Огромную пробку КАД из-за ДТП с автобусом сняли на видео с вертолета

Огромную пробку КАД из-за ДТП с автобусом сняли на видео с вертолета

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Михаил Воронцов

Теги: дтп , кад , новости питера , новости спб , пробка кад
Категории: Происшествия

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