На проспекте Славы жесткое ДТП с тремя автомобилями и светофором

Канал Piter.TV публикует видео жесткого ДТП, которое произошло на проспекте Славы 22 января.

На "проклятом месте" в районе пересечения проспекта Славы и Белградской улицы произошло очередное массовое ДТП. Канал Piter.TV публикует первое видео с места происшествия.

ЧП случилось на проспекте Славы сегодня днем, 22 января. По разным данным, в аварии поучаствовали 3 или 4 автомобиля. На эксклюзивных кадрах с места столкновения видно несколько транспортных средств, раскиданных по перекрестку. Среди них - иномарки белого, черного и красного цвета

Отлетевшие от машин детали лежат в радиусе 20 метров от эпицентра ДТП. Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии явно поучаствовал светофор и дорожные знаки. Перевернутые конструкции также можно разглядеть на видео: они сворочены и лежат на промерзшей земле.

Очевидцы называют этот перекресток "проклятым". Подобные аварии случаются здесь регулярно. Есть предположение, что во всем виновата глубокая колея на одной из полос дороги.

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Видео: Piter.TV