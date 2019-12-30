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На перекрестке Луначарского и Художников произошло массовое ДТП

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Одним из участников стал общественный транспорт.

Во второй половине дня 8 января на севере Петербурга в одном месте произошло сразу же три ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали жители города, две легковушки столкнулись, когда одна из них пропускала пешеходов на повороте. Также в друг друга врезались "Мазда" и "Хендэ", по всей видимости, одна из друг не пропустила другое авто. Окончательно перекресток перекрыла авария с троллейбусом. 

О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", затора на перекрестке по состоянию на 17:30 нет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после ДТП в Красносельском районе приехало сразу же 4 кареты "скорой помощи"

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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