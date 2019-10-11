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Три машины столкнулись на набережной реки Карповки

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Машины заняли одну полосу движения.

Вечером 11 октября в районе набережной реки Карповки произошло ДТП, его участниками стали три автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял последствия аварии на видео.

В результате ДТП одну из машин развернуло посреди проезжей части. О пострадавших не сообщается. 

Стоит отметить, что с 1 октября участок набережной реки Карповки от Карповского моста до Петропавловского моста перекрыт. Работы продлятся до 17 ноября 2019 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Гороховой Subaru вылетел на тротуар и сбил пешеходов

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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