Видео: два автомобиля столкнулись на пересечении Седова и Ивановской

В сторону Володарского моста образовалась серьезная пробка.

Вечером 3 октября в Невском районе Петербурга произошло ДТП, видео с момента аварии попало в распоряжение Piter.TV.

Инцидент случился по адресу улица Седова,77. Водитель легковушки решил проехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с фургоном. О пострадавших не сообщается.

На данный момент на участке наблюдаются серьезные пробки. Дорожно-транспортная ситуация в Петербурге оценивается в 9 баллов по состоянию на 18.45. Причиной серьезных заторов стали ДТП, ремонтные работы и плохие погодные условия.

Видео: Piter.TV