ДТП на Руставелли парализовало движение в обе стороны

Дорогу не поделили легковушка и трамвай.

В выходной день, 24 марта, В Калининском районе Санкт-Петербурга собралась серьезная пробка. Читатели Piter.tv сообщают, что причиной затора стало ДТП с участием легковушки трамвая.

Известно, что автомобиль не смог разъехаться с общественным транспортом на одном из перекрестков по улице Руставелли. В результате случившегося оказались заблокированы обе полосы движения.

Пока участники происшествия ждут сотрудников ГИБДД, другие автомобилисты, со скоростью черепахи, стараются объехать очаг пробки. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что из-за ДТП на Маршала Захарова госпитализировали женщину.

Видео: Piter.tv