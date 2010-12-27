В Петербурге из-за ДТП на Маршала Захарова госпитализировали женщину

В Петербурге в ДТП пострадали три человека по вине водителя автомобиля "Форд".

В Санкт-Петербурге произошло страшное ДТП. Машины столкнулись на Маршала Захарова. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. сообщает, что в Красносельском районе Петербурга пострадали трое из-за дорожной аварии.

По предварительной версии, около 10.45 в субботу, на пересечении Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова мужчина 1948 года рождения, управляя автомобилем "Форда", поворачивая налево, но не пропустил "Шевроле". За рулем второго автомобиля находился м мужчины 1945 года рождения.

В результате мощного удара "Шевроле" откинуло в "Опель", за рулём которого находился водитель 1985 года рождения.

В результате столкновение пострадали три человека. Пассажирка "Форда" лет 60 на вид. Ее госпитализировали в тяжёлом состоянии. Также травмы получил водитель "Опеля" и его 33-летняя пассажирка.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.