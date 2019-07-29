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На Пулковском шоссе произошло ДТП

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Машины заняли крайнюю левую полосу.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о том, что днем 29 июля в районе Пулковских высот случилось ДТП. 

Оно произошло на подъезде к городу. Участниками аварии стали как минимум два легковых автомобиля. Чуть дальше на правой полосе находится грузовик с цистерной. Он окружен аварийными знаками. Причастен ли он к аварии - пока неизвестно. 

В сторону Пулковской обсерватории стала собираться пробка. По данным  сервиса "Яндекс. Карты", на Пулковском шоссе произошло сразу же два ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Всеволожском районе нашли угнанный BMW X6. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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