На Пулковском шоссе произошло ДТП

Машины заняли крайнюю левую полосу.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о том, что днем 29 июля в районе Пулковских высот случилось ДТП.

Оно произошло на подъезде к городу. Участниками аварии стали как минимум два легковых автомобиля. Чуть дальше на правой полосе находится грузовик с цистерной. Он окружен аварийными знаками. Причастен ли он к аварии - пока неизвестно.

В сторону Пулковской обсерватории стала собираться пробка. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пулковском шоссе произошло сразу же два ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Всеволожском районе нашли угнанный BMW X6.

Видео: Piter.TV