Видео: на Петергофском шоссе сбили женщину с собакой

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Вечером 26 марта в Красносельском районе Петербурга сбили женщину. Судя по видео, предоставленному Piter.TV, она была не одна, а с собакой. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Инцидент на Петергофском шоссе,1 произошел около 20:45. Женщина 1974-го года рождения попала под колеса "Опеля" в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем находился водитель 1991-го года рождения. В результате ДТП петербурженка находится в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, в котором водитель несколько раз врезался в ограждение на КАД.

Видео: Piter.TV