Видео: автомобиль врезался в троллейбус на Марата

Движение для транспорта оказалось частично перекрыто троллейбусом.

Днем 21 мая в центре Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Piter.TV получил видео с момента аварии.

Инцидент случился на пересечении Невского проспекта и улицы Марата в 13:20. Как видно на кадрах, общественный транспорт поворачивал налево. Автомобиль не уступил ему дорогу и продолжил движение, в результате чего произошло столкновение.

В результате обе транспортных средства получили повреждения.

О состоянии водителя авто не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что цветущая черемуха упала на Nissan во дворе дома на улице Пионерстроя.

Видео: Piter.TV