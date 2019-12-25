Цветущая черемуха упала на Nissan во дворе дома на улице Пионерстроя

Дерево могло упасть из-за сильного ветра или немолодого возраста.

Днем 21 мая жители Красносельского района Петербурга рассказали о падении цветущей черемухи прямо на припаркованный Nissan. В сети появилась фотография с места происшествия.

Инцидент произошел во дворе дома №18 на улице Пионерстроя. Причины падения дерева неизвестны – оно могло упасть из-за сильного ветра или немолодого возраста. Хозяина иномарки ждет неприятный сюрприз.

Ранее мы писали, что во дворе на Будапештской упавшее дерево задело 5 машин.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб