В ДТП на Кронверкском проспекте пострадала женщина

Она находилась за рулем автомобиля.

Утром 19-го июля в Петроградском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из водителей пострадал. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, инцидент на Кронверкском проспекте, 13/2 произошел в 09:50. Водитель "Хендай" ехал в сторону улицы Куйбышева. Когда он разворачивался на перекрестке, то столкнулся с "Фольксвагеном", который двигался во встречном направлении. После столкновения "Фольксваген" наехал на препятствие. Женщина 1967-го года рождения, которая была за рулем, пострадала. Ее доставили в 1-ю Городскую больницу в состоянии средней тяжести.

По словам одного из комментаторов, он был очевидцем ДТП. Он сообщил о том, что водитель "Хендая" при совершении маневра не смотрел на встречный поток.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Королева из-за ДТП машины вынуждены ездить по газону и тротуару.

Фото: vk.com/spb_today