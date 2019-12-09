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Из-за ДТП с бензовозом водители встали в пробку на Колпинском шоссе

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На месте работают аварийные службы.

Вечером 9 декабря на Колпинском шоссе недалеко от пересечения с Софийской улицей произошло ДТП с бензовозом. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте события. 

По словам очевидца происшествия, транспортное средство развернуло посреди дороги, затем из него начал капать бензин. О пострадавших и других участниках аварии информации не поступало.

Техника сотрудников МЧС заняла часть дороги, из-за чего движение для транспорта затруднено. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гонщики устроили парный дрифт-заезд по центру Петербурга. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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