Из-за ДТП с бензовозом водители встали в пробку на Колпинском шоссе

На месте работают аварийные службы.

Вечером 9 декабря на Колпинском шоссе недалеко от пересечения с Софийской улицей произошло ДТП с бензовозом. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте события.

По словам очевидца происшествия, транспортное средство развернуло посреди дороги, затем из него начал капать бензин. О пострадавших и других участниках аварии информации не поступало.

Техника сотрудников МЧС заняла часть дороги, из-за чего движение для транспорта затруднено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гонщики устроили парный дрифт-заезд по центру Петербурга.

Видео: Piter.TV