На КАД около Софийской улицы столкнулось несколько фур

Точное количество участников ДТП неизвестно.

Вечером 24 октября на внешней стороне КАД произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Авария случилась около съезда с Софийской улицы. Как сообщили очевидцы, легковой автомобиль зажало между грузовым авто и ограждением.

Информации о пострадавших пока нет. На место ДТП прибыли экстренные службы.

Транспортные средства заняли несколько полос движения. Сразу после аварии на участке образовался затор, однако на данный момент, по данным "Яндекс.Карт", дороги свободны.

В понедельник, 21 октября, дорогу около Софийской улицы на КАД пришлось перекрыть. Из-за ДТП на место ЧП прибыл вертолет.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK