На КАД в сторону Мурманского шоссе произошло ДТП с участием грузовика

О пострадавших не сообщается.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил об аварии на КАД в сторону Мурманскому шоссе от Колтушского шоссе. Инцидент произошел днем 5 августа.

Участниками стали грузовик и небольшой фургон. Также рядом остановился еще один грузовой транспорт и легковушка. Стали ли они участниками аварии - пока неизвестно. О пострадавших не сообщается.

Несмотря на инцидент посреди дороги, по состоянию на 12.20 это не создало серьезного затора на участке. По данным сервиса "Яндекс. Карты", скорость движения на нем составляет 95 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гатчинском районе произошло ДТП с участием семи автомобилей.

Видео: vk.com/spb_today