На проспекте Энгельса столкнулись три автомобиля

По предварительным данным, никто не пострадал.

На севере Петербурга столкнулись три легковых автомобиля, один из них - такси. Последствия происшествия заснял мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел вечером 2 декабря в районе пересечения проспекта Энгельса с улицей Николая Рубцова. В результате ДТП такси оказалось вне проезжей части. Серьезных помех для движения транспорта авария не создала.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Королева с 20 декабря запретят парковку.

Видео: Piter.TV