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На проспекте Энгельса столкнулись три автомобиля

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По предварительным данным, никто не пострадал.

На севере Петербурга столкнулись три легковых автомобиля, один из них - такси. Последствия происшествия заснял мобильный корреспондент Piter.TV. 

Инцидент произошел вечером 2 декабря в районе пересечения проспекта Энгельса с улицей Николая Рубцова. В результате ДТП такси оказалось вне проезжей части. Серьезных помех для движения транспорта авария не создала. 

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Королева с 20 декабря запретят парковку. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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