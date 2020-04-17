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Видео: автомобиль покинул место ДТП после аварии на Декабристов

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Невольным свидетелем ситуации стали сотрудники скорой помощи.

Вечером на пересечении набережной реки Пряжки и улицы Декабристов произошло ДТП. Видео с момента ДТП поступило в распоряжение Piter.TV. 

Одним из участников аварии стал автомобиль такси. Спустя некоторое время после ДТП второй участник самовольно покинул место происшествия, несмотря на повреждения автомобиля. В это же время мимо проезжала карета "скорой помощи". Судя по всему. медицинская помощь никому не понадобилась. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с падением светофора на улице Героев. 

Видео: Piter.TV. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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