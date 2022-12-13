Стали известны подробности крупного ДТП на Московском шоссе

В отношении водителя фуры, севшего нетрезвым за руль, составлены административные материалы по 9-ти пунктам.

Piter.TV узнал подробности о ДТП на Московском шоссе с участием пяти машин, фуры и автобуса, которое произошло накануне вечером. Правоохранителям удалось установить причину произошедшего.

Так, виновником аварии оказался 52-летний водитель фуры Renault Premium, который, согласно медицинскому освидетельствованию, сел за руль в нетрезвом состоянии. Он выбрал неверную дистанцию, в результате чего его автомобиль столкнулся с автобусом под управлением 51-летнего мужчины. От столкновения были задеты Renault Megan и 2 Chevrolet TrailBlazer, а также Hyundai HD35С. Фура съехала в кювет.

По официальным данным, в ДТП пострадали 4 пассажира автобуса и 1 пассажир фуры. Ещё 6 пассажиров общественного транспорта обратились в лечебные учреждения, покинув место ДТП: все шестеро находились в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи были отпущены.

В отношении водителя фуры, севшего нетрезвым за руль, составлены административные материалы по 9-ти пунктам. Проверку по факту аварии проводит ОД ОГИБДД ОМВД РФ по Пушкинскому району.

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