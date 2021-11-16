ДОСААФ по Петербургу и Ленобласти возглавил Юрий Лазаренко

Он проходил службу в рядах ВС РФ и является генерал-майором запаса.

В руководстве межрегионального отделения ДОСААФ РФ по Петербургу и Ленинградской области произошли кадровые изменения: вместо Саида Тулакова местный филиал возглавил Юрий Лазаренко.

По данным регионального ДОСААФ, Юрий Лазаренко стал исполняющим обязанности председателя ДОСААФ РФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он проходил службу в рядах ВС РФ и является генерал-майором запаса.

До этого он был советником Председателя ДОСААФ России.

Фото: ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленобласти