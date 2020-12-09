Генпрокурор РФ рассказал о проверках после гибели 16 парашютистов.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о системных недостатках в авиации ДОСААФ после авиакатастрофы в Татарстане. Такой информацией специалист поделился с депутатами нижней палаты парламента в рамках правительственного часа. Он уточнил, что военные прокуроры сейчас проводят проверки из-за гибели 16 парашютистов, находившихся в самолете.

Проведенной по горячим следам проверкой установлен запредельный спектр нарушений от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов. Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ

Генпрокурор уточнил, что результаты служебных проверок ему будут доложены 15 декабря. С 2022 года надзорное ведомство проведет контрольные проверочные мероприятия.

Краснов назвал заключение под стражу предпринимателей исключительной мерой пресечения.

Фото и видео: Госдума России