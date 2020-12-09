Генпрокурор РФ рассказал об аресте подозреваемых в экономических преступлениях.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов назвал заключение под стражу предпринимателей исключительной мерой пресечения. Такое мнение чиновник высказал на правительственном часе перед депутатами в нижней палате парламента. Спикер уточнил, что говорит о фигурантах расследования, которых подозревают в совершении экономических преступлений.

Уголовно-процессуальным законодательством в нашей стране созданы гарантии для бизнес-сообщества. И такая мера пресечения избирается лишь в исключительных случаях. Игорь Краснов, генеральный прокурор России

За первые шесть месяцев 2021 года Следственный комитет РФ возбудил 143 ходатайства об избрании меры пресечения в отношении бизнесменов. Каждое восьмое из них не было поддержано прокуратурой.

Генпрокурор предложил определить статус онлайн-платформ по продаже криптовалюты.

Фото: Госдума России

Видео: Youtube/Россия 24

