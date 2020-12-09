Российский генеральный прокурор Игорь Краснов назвал заключение под стражу предпринимателей исключительной мерой пресечения. Такое мнение чиновник высказал на правительственном часе перед депутатами в нижней палате парламента. Спикер уточнил, что говорит о фигурантах расследования, которых подозревают в совершении экономических преступлений.
Уголовно-процессуальным законодательством в нашей стране созданы гарантии для бизнес-сообщества. И такая мера пресечения избирается лишь в исключительных случаях.
Игорь Краснов, генеральный прокурор России
За первые шесть месяцев 2021 года Следственный комитет РФ возбудил 143 ходатайства об избрании меры пресечения в отношении бизнесменов. Каждое восьмое из них не было поддержано прокуратурой.
Генпрокурор предложил определить статус онлайн-платформ по продаже криптовалюты.
Фото: Госдума России
Видео: Youtube/Россия 24
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